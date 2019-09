Oppositiepartij BUUR eist onderzoek na commotie over halalmaaltijd en het niet serveren van alcohol in Dienstencentrum Marco Mariotti

30 september 2019

18u53 0 Houthalen-Helchteren Oppositiepartij BUUR is niet te spreken over de manier waarop de discussie omtrent het niet serveren van alcohol met enkel halalmaaltijden in het nieuwe dienstencentrum gevoerd wordt. “De coalitie vond een akkoord, maar dat neemt niet weg dat in dit dossier praktijken zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen", vindt Stijn Van Dingenen van Buur. Zij eisen nu een onderzoek.

“Uiteraard is de keuzevrijheid inzake alcohol en halal of geen halal een verstandige zaak waar we als BUUR tevreden over zijn. Maar in dit dossier zijn fouten gemaakt en er zijn individuele beslissingen genomen die een hele samenleving hebben beroerd. Het Dienstencentrum kwam in een slecht daglicht te staan en kreeg een bepaalde stempel mee. Wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid?”, vraagt Van Dingenen zich af.

Intern onderzoek

BUUR startte maandag de procedure van een intern onderzoek en roept alle meerderheidspartijen op zich daarbij aan te sluiten. “Uit het debat van de voorbije dagen is gebleken dat er nooit een officiële beslissing is genomen inzake die halal-maaltijden of het alcoholverbod. Iemand moet toch ooit de beslissing genomen hebben om het op deze manier te doen. Dat kan uiteraard niet”, aldus Van Dingenen.

“Er moeten steeds correcte procedures worden gevolgd. We willen duidelijkheid. Verder zal het onderzoek moeten aantonen of de juiste procedures zijn gevolgd bij onder meer de aanstelling van de cateraar, de gevoerde communicatie en het correct informeren en raadplegen van de Raad van Bestuur van Zorg Houthalen-Helchteren.”

BUUR-fractieleider en bestuurslid van Zorg Houthalen-Helchteren Stijn Van Dingenen stuurde samen met collega Eefje Van Wortswinkel al een verzoek naar de directeur van Zorg Houthalen-Helchteren. “In dit verzoek worden al onze vragen opgelijst. We gaan ervan uit dat er snel duidelijke en gestaafde antwoorden komen op onze vragen. De bestuurders van Zorg Houthalen-Helchteren, maar vooral ook de inwoners, hebben recht op duidelijkheid in deze erg gevoelige zaak.”