Oppositie roept Turkse schepenen op het matje: “Stop met pro-Erdoganberichten op sociale media” Marco Mariotti

15 oktober 2019

11u16 4 Houthalen-Helchteren Stijn Van Dingenen (BUUR) roept de lokale schepenen Muhammet Oktay (Groen) en Mustafa Aytar (sp.a) op tot terughoudendheid in het debat omtrent de Turks-Koerdische oorlog. “Zij steunen openlijk de Turkse inval, maar zijn ook schepenen van honderden Koerden in Houthalen-Helchteren", vindt Van Dingenen.

“De voorbije jaren waren er al herhaaldelijk conflicten die zich afspeelden tussen Koerden en Turken van niet-Koerdische afkomst”, weet Van Dingenen. “Dat leidde tot autobranden, en het parochiehuis in Meulenberg werd besmeurd met slogans. Het is aan onze politici om de rust hier te bewaren en mensen te verzoenen. Niemand in onze regio is gebaat met een onderlinge Turkse strijd.”

Van Dingenen snapt de vrijheid van meningsuiting, maar begrijpt niet dat lokale schepenen zich hierin openlijk uitdrukken.

Olie op het vuur

Schepenen Muhammet Oktay (Groen) en Mustafa Aytar (sp.a) deelden artikels over het pro-Turkse kamp op sociale media. “Hiermee roepen ze spanningsvelden op in onze lokale leefgemeenschap”, vinden ze bij BUUR. “Dit soort van berichtgeving draagt ook totaal niets bij aan de warme samenleving die we in onze gemeente willen zijn. Er zijn al spanningsvelden in onze wijken, dit soort van communicatie gooit enkel maar olie op het vuur en zorgt voor conflicten.”

BUUR wil dat de betrokken schepenen de ‘verheerlijking van de Turkse aanvallen’ stoppen op hun sociale mediakanalen.

Aanhalen binnen schepencollege

Ook meerderheidspartij N-VA deelt de mening van BUUR. “Ik vind het belangrijk dat we benadrukken dat je de wereldpolitiek misschien beter niet lokaal aanhaalt", vindt Ismail Ayed (N-VA). “Bepaalde beleidsmakers binnen het schepencollege moeten zich onthouden. Je gaat bepaalde groepen hiermee tegen de borst stoten. We moeten er alles aan doen om spanningen uit het verleden te vermijden.”

Of dit gevolgen heeft voor de meerderheid binnen sp.a-Groen, CD&V en N-VA lijkt voorlopig niet het geval. “Maar we moeten het wel kunnen aanhalen op het schepencollege. Ik ga schepen Luc Melotte vragen – indien hij dit nog niet gedaan heeft – het te bespreken met de collega’s. Je moet rekening houden met de mogelijke gevolgen en je kan je als schepen niet alles permitteren. Ik ben een grote voorstanders van de vrije meningsuiting, maar het lijkt me verstandig om voorzichtig te zijn.”

Ondanks meerdere telefoontjes en sms’en richting de beide schepenen Oktay en Aytar, was niemand bereid om te antwoorden of een verklaring af te leggen.

Vorige maand zat het er ook al dik op binnen het college toen CD&V’er en Turkse schepen van OCMW, Göksal Kanli, énkel halalmaaltijden wilde serveren en een alcoholverbod inlaste bij dienstencentrum Casino in het multiculturele Meulenberg. Dat gebeurde om de drempel zo laag mogelijk te houden voor de vele moslims die er wonen. Die beslissing werd teruggeschroefd nadat BUUR aan de alarmbel trok en meerderheidspartij N-VA met een breuk dreigde.