Oppositie roept Turkse schepenen op het matje: "Stop met pro-Erdogan berichten op sociale media"

15 oktober 2019

11u16 0 Houthalen-Helchteren Stijn Van Dingenen (BUUR) roept de lokale schepenen Muhammet Oktay (Groen) en Mustafa Aytar (sp.a) op tot terughoudendheid in het debat omtrent de Turks-Syrisch Koerdische oorlog. “Zij steunen openlijk de Turkse inval, maar zijn ook schepenen van honderden Koerden in Houthalen-Helchteren", vindt Van Dingenen.

“De voorbije jaren waren er al herhaaldelijk conflicten die zich afspeelden tussen Koerden en Turken van niet-Koerdische afkomst”, weet Van Dingenen. “Dat leidde tot autobranden, en het parochiehuis in Meulenberg werd besmeurd met slogans. Het is aan onze politici om de rust hier te bewaren en mensen te verzoenen. Niemand in onze regio is gebaat met een onderlinge Turkse strijd.”

Van Dingenen snapt de vrijheid van meningsuiting, maar begrijpt niet dat lokale schepenen zich hierin openlijk uitdrukken.

Olie op vuur

Schepenen Muhammet Oktay (Groen) en Mustafa Aytar (sp.a) deelden artikels over het pro-Turkse kamp op sociale media. “Hiermee roepen ze spanningsvelden op in onze lokale leefgemeenschap”, vinden ze bij BUUR. “Dit soort van berichtgeving draagt ook totaal niets bij aan de warme samenleving die we in onze gemeente willen zijn. Er zijn al spanningsvelden in onze wijken, dit soort van communicatie gooit enkel maar olie op het vuur en zorgt voor conflicten.”

BUUR wil dat de betrokken schepenen de “verheerlijking van de Turkse aanvallen” stoppen op hun sociale media-kanalen.