Ongeval Houthalen: bestuurder was niet onder invloed, mogelijk medische oorzaak

03 augustus 2020

11u17 58 Houthalen-Helchteren De 64-jarige man die gisteren meerdere voertuigen aanreed in Houthalen-Helchteren, was niet onder invloed van alcohol of drugs. Dat bevestigt het parket. Twee personen, die in kritieke toestand verkeerden na de ongevallen, zijn buiten levensgevaar. 12 anderen raakten lichtgewond.



Gisteren veroorzaakte een bestuurder van een Dodge Ram meerdere verkeersongevallen op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. De 64-jarige Hechtel-Ekselaar kwam uit de richting van Eindhoven. Ter hoogte van huisnummer 59A van Dorpsstraat knalde hij tegen een eerste auto aan.

Hij vervolgde zijn weg in de richting van Hasselt en raakte nog twee wagens, die tot stilstand kwamen tegen een flitspaal. Nadien reed hij nog tegen twee auto’s aan. De man zette zijn rit als spookrijder en botste nog tegen tal van andere wagens op het kruispunt aan de Meerstraat en de Koolmijnlaan, ter hoogte van McDonald’s. Daar kwam hij uiteindelijk tot stilstand.

12 lichtgewonden

In totaal waren er dertien andere voertuigen betrokken bij de reeks ongevallen. Gevolg: 12 licht gekwetsten, maar ook twee mensen die in kritieke toestand verkeerden. Ondertussen zijn die twee zwaargewonden stabiel, zo meldt het parket. Ook de vrouw, die naast de bestuurder in de Dodge zat, liep zware verwondingen op.

Waarom de man de ongevallen veroorzaakte, is nog niet bekend. Hij bleek niet onder invloed te zijn van alcohol of drugs. Er zou een onderzoek gestart zijn naar een mogelijke medische oorzaak.

