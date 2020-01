Ondernemer verplaatst maatschappelijke zetel naar niet bestaand adres: 15 maanden cel BVDH

21 januari 2020

12u12 0

Een 53-jarige man uit Houthalen-Helchteren is veroordeeld tot 15 maanden cel voor valsheid in geschriften. Hij verplaatste de maatschappelijke zetel van zijn onderneming naar een niet bestaand adres met als bedrieglijk opzet de vennootschap daar te dumpen en schuldeisers elke mogelijkheid tot gedwongen tenuitvoerlegging te ontnemen. Verder nam hij vennootschapsgelden tot 60.000 euro op voor persoonlijke doeleinden en gebruikte hij geld uit de zaak voor het aflossen van een persoonlijke schuld. Bovendien gaf hij zichzelf loon, geld voor onkosten en huur terwijl hij op dat moment geen zaakvoerder meer was. De man krijgt bijgevolg ook een bestuursverbod en koopmansverbod van vijf jaar. Ruim 110.000 euro wordt verbeurdverklaard.