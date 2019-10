Noord-Zuid: 80 procent wil tunnel, maar grote verdeeldheid over welke exact Marco Mariotti

01 oktober 2019

17u46 0 Houthalen-Helchteren Maar liefst 1.355 inwoners van Houthalen-Helchteren en omstreken vulden de poll op onze website in over de oplossingen voor de Noord-Zuid. Opvallend is dat maar liefst 80% een tunnel wil, maar dat die groep sterk verdeeld is over de soort tunnel en de locatie.

Tegen 2020 moet de Werkvernootschap Noord-Zuid de meest ideale oplossing voorleggen omtrent de Noor-Zuid aan de Vlaamse regering die dan een grote zak geld vrijmaakt voor Limburg. Na veertig jaar debatteren over een oplossing voor de overvolle as Hasselt-Eindhoven en het van tafel vegen van héél wat plannen, lijkt er stilaan schot in de zaak te komen.

Eerder deze week lagen de vier oplossingen op tafel: een tunnel onder de dorpskernen van Helchteren en Houthalen, hetzelfde scenario mét tram, een derde plan waarbij een vijf kilometer lange tunnel onder Kelchterhoef de oplossing moest bieden. En als laatste de eigenlijk al van tafel geveegde westelijke omleiding.

Uit de resultaten van de poll blijkt dat het laatste plan inderdaad het minst favoriete is bij de stemmer. Slechts 15 procent vond de omleiding - die de Raad van State in het verleden al in de prullenbak wierp - toch de ideale oplossing.

80 procent - de duidelijk grootste groep - kiest voor een tunnel. Alleen deelt dat resultaat zich in zowaar drie gelijke delen. Tweederde wil een tunnel onder de Grote Baan, ter hoogte van de twee dorpskernen Houthalen en Helchteren. Alleen vindt 28 procent een bovengrondse tram als extraatje zéker nodig.

Natuurgebied

Probleem met de tram is dat de Grote Baan nog veel breder moet worden, met nog meer onteigeningen tot gevolgd. Iets dat sowieso moet gebeuren voor het aanleggen van twee tunnels.

Opvallend is dat één derde van de tunnel-liefhebbers wél voor het nieuwe plan gaat: vijf kilometer onder natuurdomein Kelchterhoef door. Critici vrezen dat het natuurgebied dan toch heel wat hinder zou ondervinden, ook al vinden de werken vooral ondergronds plaats. De eerste protestgroepen zouden gevormd worden, zodra het idee werkelijk tot bij de Vlaamse regering zou geraken.