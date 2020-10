Noor (10) overleeft als bij wonder fietsongeval met vrachtwagen: “Het leek mee te vallen, tot we de bandensporen op haar benen zagen...”

Houthalen-Helchteren

Het meisje (10) dat dinsdag werd overreden door een vrachtwagen in Houthalen ligt in het UZ Leuven in een kunstmatige coma. Ze liep zware breuken op aan haar bekken en werd al twee keer geopereerd. “We zijn blij dat Noor nog bij ons is", zegt papa Maarten Schenk, die de hulpdiensten bijzonder dankbaar is.