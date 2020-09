Nog drie alternatieven voor Noord-Zuid, maar sneltram komt er zéker Marco Mariotti

25 september 2020

11u28 3 Houthalen-Helchteren Van de zeven uitgerolde alternatieven om de oplossing voor de Noord-Zuid te bieden, blijven er drie over. Het gaat om twee concepten met tunnels aan de Grote Baan, en één omleidingsweg met tunnel achter bedrijventerrein Europark door. “Rode draad is altijd de combinatie met sneltram Spartacuslijn 3", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Vier van de zeven alternatieven die tot nog toe op tafel lagen om eindelijk een oplossing te hebben voor de flessenhals van de Noord-Zuid, vallen af. De westelijke tracés en een uiterst oostelijk tracé langs het militair domein Schietveld richting Park Midden-Limburg zijn niet ideaal. “Die vier alternatieven boden te weinig oplossingen”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap. “De combinatie met een hoge impact op de beschermde natuur en de omgeving, maakt dat we ze niet verder zullen onderzoeken.”

Geboorde tunnel

Er blijven dus nog drie kansrijke alternatieven en oplossingen over. “Het gaat om het tracé met tunnel onder de Grote Baan in Houthalen en Helchteren. Als tweede een gelijkaardig tracé waarop ook de oost-westverbindingen ondergronds aangesloten zijn. En als laatste een alternatief ten oosten van Houthalen-Helchteren rond het bedrijventerrein Europark met een geboorde tunnel onder Ten Hout op de grens met Meulenberg”, aldus Struyf.

De drie lijnen worden telkens gecombineerd met een sneltram van Hasselt tot het noorden van Limburg, de zogenaamde Spartacuslijn 3. Het onderzoek toont aan dat de sneltram op de Grote Baan het meeste potentieel heeft in het ganse gebied. De sneltram laten rollen op de oude spoorlijn 18 - waar nu de huidige fietssnelweg F74 ligt - is allesbehalve evident en heeft een te zware impact op de natuur.

Totaaloplossing

“Het werd tijd om dieper in te gaan op de oplossingen die overeind zijn gebleven en kansrijk ingeschat worden", zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). Die duidelijkheid moet er zo snel mogelijk komen en niet in het minst ook om het geloof in de slaagkans van dit project te herstellen nu iedereen al jarenlang wacht op een oplossing voor de Grote Baan”, zegt Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters. “Dit complex project gaat niet enkel over mobiliteit. Wat zijn de kansen voor de natuur, de landbouw, recreatie, onze bedrijvigheid en kernversterking. Het moet een totaaloplossing zijn voor het ganse gebied.”

De drie alternatieven zullen verder in detail onderzocht worden in de tweede fase van het geïntegreerd onderzoek. De impact op de bebouwing in Houthalen-Helchteren wordt ook bekeken. “Er zal ook een proces voorbereid en opgezet worden om de bewoners hierover zo goed als mogelijk te informeren en te betrekken. Daarna volgt nog een derde fase waarin alle resultaten worden samengebracht en vergeleken, om finaal een zo breed mogelijk gedragen oplossing te kiezen.”