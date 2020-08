Nieuwe video toont hoe Dodge vlak voor drama in tegenovergestelde richting voorbij auto’s raast in Houthalen-Helchteren ENL/MMM

04 augustus 2020

Er is een nieuwe video opgedoken, waarin te zien is hoe de bestuurder van de blauwe Dodge Ram in volle vaart komt aanrijden. De man uit Hechtel-Eksel begon te spookrijden nadat hij vier wagens had geraakt.



Het zijn opvallende beelden. In het filmpje is duidelijk te zien dat de blauwe wagen in de buurt van fastfoodketen McDonald’s aan het spookrijden is. Dat aan hoge snelheid. Eén wagen wijkt zelfs net op tijd uit, waardoor de bestuurder hem niet kon raken.

Helaas bleef niet ieder voertuig ongedeerd, want op dat moment was de man al op 4 wagens gebotst ter hoogte van de Dorpsstraat. Niet veel later ramde hij nog tegen 9 andere voertuigen. Er vielen 2 zwaargewonden en 12 personen raakten licht gekwetst.

Momenteel loopt er een onderzoek naar het concrete verloop van de reeks ongevallen.