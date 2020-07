Nieuwe beelden opgedoken van vier wolvenwelpjes Dirk Selis

31 juli 2020

17u47 0 Houthalen-Helchteren De De Bosland Daltons , de vier welpen van wolven Noëlla en August, zijn intussen drie maanden oud en maken het zichtbaar goed. Zoveel is duidelijk na het zien van nieuwe beelden die het cameranetwerk in het wolvengebied heeft kunnen maken.



“Deze turbulente maand eindigen we in schoonheid, met nieuwe beelden van onze wolvenfamilie”, klinkt het bij het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) die de beelden vrijgaf. “Drie maanden oud zijn deze vier speelvogels ondertussen. En ook zij blijven voorlopig nog gezond en wel in hun eigen bubbel.”