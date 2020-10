Nieuw multimovepad aan Kelchterhoef bij start van Week van het Bos Birger Vandael

11 oktober 2020

15u52 2 Houthalen-Helchteren Deze zondag werd aan Kelchterhoef het startschot gegeven voor de Week van het Bos. Met de campagne hoopt Natuur en Bos van de Vlaamse overheid duizenden kinderen spelenderwijs met het bos te laten kennismaken. “We openen meteen ook drie nieuwe multimovepaden, waaronder één op Kelchterhoef”, vertelt coördinator van de week Lieven Lanszweert.

Deze week worden onder meer educatieve pakketten uitgedeeld aan schoolkinderen. “Voor kleuters is er de Fabeltjeskrant en de kinderen van de lagere school kunnen zich uitleven met de ‘Ravot-je-rot-route’. Bovendien is er ook een wedstrijd met foto’s waarbij kinderen leuke gadgets kunnen verdienen”, stelt Lanszweert. “Gezinnen kunnen dan weer genieten van de vele speelzones die zich in onze natuurdomeinen bevinden.”

Twaalf bewegingsvaardigheden

Bovendien worden er ook drie multimovepaden geopend. “Hiermee willen we kinderen op een leuke en ontspannende manier laten bewegen in een uitdagende omgeving. Natuurlijke hindernissen en houten constructies dagen kinderen uit om samen met vriendjes en familie op ontdekkingstocht te gaan en zo 12 bewegingsvaardigheden in te oefenen.” Aanstaande week woensdag wordt ook in Leopoldsburg zo’n multimovepad geopend. Het derde bevindt zich in het West-Vlaamse Poperinge.

Alle info vind je terug op www.weekvanhetbos.be.