Na een jaar tanden bijten: werken aan Herebaan-Oost bijna afgerond Marco Mariotti

14 mei 2020

18u09 1 Houthalen-Helchteren De werken aan Herebaan-Oost zitten er bijna op. Vrijdag wordt de laatste hand gelegd. Het drukke kruispunt richting Europark is voortaan een rotonde en de Herebaan-Oost pronkt met nieuwe fietspaden.

De rotonde met de Europarklaan en het kruispunt Ringlaan waren al sinds begin deze week opnieuw open voor verkeer. “Vrijdag is de herinrichting officieel klaar", zegt Mustafa Aytar, schepen van Openbare Werken.

Sinds mei 2019 was de aannemer volop in de weer met de herinrichting van de Herebaan-Oost op de kruispunten met de Europarklaan en de Ringlaan. Vooral het kruispunt richting Europark stond geboekt als een druk punt waar de verkeersafwikkeling nogal stroef verliep.

“Met de aanleg van een rotonde komt daar nu verandering in", zegt schepen van Mobiliteit Luc Melotte. “Het bedrijventerrein krijgt een optimale ontsluiting en ook lokaal verkeer geraakt vlot tot op zijn bestemming.” Met dat uitgangspunt werd ook het kruispunt met de Ringlaan vernieuwd. Door de afslagstrook richting Ringlaan komende van Houthalen-Oost, zal de doorstroming er aanzienlijk verbeteren.

Veilig voor scholieren

Ook voor fietsers verandert er heel wat. “Zowel op de Herebaan-Oost als op de rotonde liggen nieuwe fietspaden. Ter hoogte van de Kerkhofstraat, op de rotonde en aan het kruispunt met de Ringlaan zijn veilige oversteekplaatsen voorzien. Dat is een belangrijke verbetering voor leerlingen die fietsen naar hun school in Laak en Tenhout, maar evengoed voor het fietsverkeer richting scholen in het centrum.”

De parking aan de begraafplaats is ook heraangelegd. Er zijn parkeerplaatsen bijgekomen, waarvan sommige uitgevoerd in grasbetontegels voor een groene aanblik. Zo is er meer parkeergelegenheid voor de handelaars en de bezoekers van de begraafplaats.

“Gezien de coronamaatregelen moeten we een geplande opening en bijeenkomst uitstellen naar een later tijdstip. Het is alvast uitkijken naar betere omstandigheden om allemaal samen het glas te heffen. Maar bij deze wil ik nu al uitdrukkelijk de omwonenden bedanken voor hun constructieve houding tijdens de werken”, besluit burgemeester Alain Yzermans.