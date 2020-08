Motorrijder zonder geldig rijbewijs slaat op de vlucht ENL

19 augustus 2020

17u13

Bron: CARMA 2 Houthalen-Helchteren Dinsdagavond ontving de politie een melding over een crossmotor die met hoge snelheid door de Springstraat in Houthalen zou hebben gereden. Toen de interventieploeg hem in de gaten kreeg, sloeg hij op de vlucht.

Rond 20 uur werd politie op de hoogte gebracht van een crossmotor die met hoge snelheid door de Springstraat scheurde. Een patrouille ging meteen ter plaatse om de bestuurder te zoeken. Toen de politie de persoon aantrof, sloeg die op de vlucht.

Na een korte achtervolging konden ze de motorrijder tegenhouden. De 18-jarige uit Zonhoven had geen geldig rijbewijs op zak, had geen verzekering afgesloten en het voertuig was niet ingeschreven. De politie nam daarom de motor in beslag en stelde de nodige pv’s op.