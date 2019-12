Minderjarige ‘leent’ auto van zijn vader, maar geraakt verzeild in wilde politieachtervolging Dirk Selis

22 december 2019

13u03 0 Houthalen-Helchteren Een politieagent van de politiezone CARMA raakte vrijdagavond gewond na een achtervolging van een minderjarige bestuurder die op de vlucht sloeg voor een politiecontrole in Houthalen-Helchteren. De tiener, die de auto van zijn vader ‘geleend’ had, kon na een korte achtervolging toch nog ontkomen. Enkele uren later kwam hij zich toch aanbieden op het commissariaat van Genk. Voor de derde keer in minder dan vijf dagen tijd heeft een jongeman uit Houthalen zich agressief opgesteld tegen een politieagent. Burgemeester Alain Yzermans benadrukt dat de feiten los van elkaar staan.

Vrijdagavond omstreeks 22.50 uur merkte een politiepatrouille een auto op die met hoge snelheid door de Bakkersstraat reed. Ondanks het feit dat de politie de auto gebaarde om te stoppen, reed die onverminderd door. De inzittende, een minderjarige jongeman, was met de auto van zijn vader aan de haal gegaan. De agenten zetten daarop onmiddellijk de achtervolging in maar na een kleine kilometer stopte de auto plotseling in de Bremstraat en sloegen de drie inzittenden te voet op de vlucht. Tijdens de achtervolging te voet liep een politieagent enkele verwondingen op door een aanvaring met de bestuurder van de wagen. Hij is minstens een week werkongeschikt. Alle drie de inzittenden konden ontkomen. Voor de derde keer in minder dan vijf dagen tijd heeft een jongeman uit Houthalen zich agressief opgesteld tegen een politieagent. “Ik heb de cijfers laten opvragen en ik zie geen verband tussen de verschillende feiten die zich hebben afgespeeld op verschillende plaatsten in onze gemeente. Geen reden tot paniek”, zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a)

Snelrecht

Enkele uren later, in de nacht van vrijdag op zaterdag, kwam de minderjarige bestuurder uit Houthalen-Helchteren zich aanmelden in het commissariaat van Genk. Hij raakte tijdens zijn vlucht ook gewond en werd uiteindelijk gearresteerd. Na zijn verhoor mocht de tiener beschikken. Het parket van Limburg besloot om hem te dagvaarden in snelrecht.