Mensen met beperking mogen feesten op Extrema Outdoor Special MMM

21 mei 2019

18u55 0 Houthalen-Helchteren Het dancefestival Extrema Outdoor organiseert op donderdag 6 juni voor de derde keer op rij een festivaldag voor mensen met een beperking.

Er wordt een Pay As You Wish-formule gehanteerd waarbij de gasten zelf kiezen of ze iets geven en hoeveel ze geven, maar dit is niet verplicht. “In 2017 telden we zo’n 300 bezoekers voor XO Special. Met 700 inschrijvingen overschrijden we dat aantal nu al ruim”, zegggen Maxime Doucet en Jannick Warnier van XO.

“Onze accommodatie zoals de shelter en de dansvloer is volledig afgesteld op ons doelpubliek. We denken eraan om ook afsluitbare drankflesjes te voorzien omdat die voor onze gasten handiger zijn.” Eten en drinken voorziet XO ook volledig kosteloos.

Prikkels

Voorzitter van de werkgroep Personen met een Handicap, Els Tiri, duidt even waarom deze dag zo prachtig is voor mensen met een beperking. “Massaevents bevatten te veel prikkels. Bovendien is het intimiderend als je je tussen allemaal rechtstaande mensen bevindt.”

Op Extrema Outdoor Special is iedereen welkom. Voor deze speciale dag moet een groep op voorhand inschrijven via het formulier op extrema.be/xospecial.