Meisje (6) dood teruggevonden in Park Molenheide: “Ze is wellicht gestruikeld en hard neergekomen” Marco Mariotti

15 augustus 2020

17u57 228 Houthalen-Helchteren Aan vakantiepark Molenheide in Houthalen-Helchteren is deze namiddag het lichaam teruggevonden van een 6-jarig kind. Het meisje lag er tussen de bomen op een heuveltje op amper 30 meter van de ingang van het zwembad. “Alles wijst op een zeer spijtig ongeval”, zegt woordvoerder Birger Meuwis van Molenheide.



Het meisje verbleef nog maar sinds gisteren met haar familie uit Nederland in het bungalowpark. Rond 15 uur wilde het gezin van hun huisje richting het zwembad wandelen, een klein stukje stappen op de camping. Het dochtertje liep wat voorop richting het zwembad, maar na enkele minuten vonden de ouders haar niet meer.

“Ze zijn toen aan de receptie van het zwembad gaan vragen of hun kindje misschien al naar binnen was gewandeld", zegt woordvoerder Birger Meuwis. “Dat bleek niet zo te zijn dus gingen ze samen in de omgeving van het domein zoeken.” Niet veel later zag de receptioniste het kindje op een heuvel liggen. Het gaat om een deel opgehoopte aarde aan de rand van het park waar boompjes zijn geplant. Alle gasten en kinderen die van camping naar het zwembad wandelen, passeren die heuvel.

Vermoed wordt dat het meisje het heuveltje aanlokkelijk vond om op te spelen en naar boven klom. Daar viel ze. Het kind viel voor alle duidelijkheid niet naar beneden, maar struikelde op het heuveltje zelf. “Onze medewerkers hebben meteen de hulpdiensten gebeld. Het kindje had nog een pols, en iemand van het personeel heeft haar nog proberen reanimeren.” Ook de moeder was intussen bij haar dochtertje.

Het kind had tijdens de reanimatie nog een polsslag. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar bij aankomst bleek het meisje overleden. Uit de eerste vaststellingen is er zeker geen kwaad opzet mee gemoeid. Politie en parket checken nu of er mogelijk getuigen zijn, of dat camerabeelden meer duidelijkheid kunnen scheppen.

Het meisje zou uiterlijk geen zware verwondingen hebben vertoond. Het ging meer om schaafwonden in het aangezicht, waaruit blijkt dat ze op haar gezichtje moet zijn gevallen na het struikelen. Ze zou er ongeveer 20 minuten hebben gelegen tot dat ze werd gevonden.

Park Molenheide wilt haar oprechte deelneming overbrengen aan de familie van het meisje.