Meisje (6) dood teruggevonden in Park Molenheide: “Alles wijst in richting van een ongeval” Marco Mariotti

15 augustus 2020

Aan vakantiepark Molenheide in Houthalen-Helchteren is deze namiddag het lichaam teruggevonden van een 6-jarig kind. Het meisje lag er midden in de natuur van het park. "Alles wijst op een ongeval", klinkt het bij het park.

Het meisje verbleef samen met haar familie uit Nederland in het bungalowpark. “Momenteel is de doodsoorzaak nog niet officieel gekend, maar alles wijst in de richting van een tragisch ongeluk”, klinkt het daar. “De bevoegde instanties zijn nog bezig met het onderzoek. Park Molenheide wilt haar oprechte deelneming overbrengen aan de familie van het meisje.”