Man gaat door het lint in gemeentehuis Houthalen-Helchteren: “We gaan nog vroeger security inzetten” Marco Mariotti

09 januari 2020

10u02 16 Houthalen-Helchteren Een man heeft het deze morgen zeer bont gemaakt in het NAC van Houthalen-Helchteren. De agressor ging nog voor openingstijd door het lint, sloeg een computer stuk en kon gearresteerd worden. “De bewakingsfirma zal nu voor openingstijd ook al aanwezig zijn", zegt burgemeester Alain Yzermans.

Het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren hield vanmorgen de deuren gesloten na een incident met een bezoeker. Het personeel reageerde zeer aangeslagen en moest even het werk neerleggen. Het is niet de eerste keer dat bezoekers agressief reageren. Sinds een jaar is er permanent een bewakingsagent aanwezig die dergelijke scenario’s moet vermijden.

Opvallend genoeg kon de agressor het gebouw al betreden voor officiële openingstijd om 9 uur. Er was op dat moment dan ook nog geen bewaking aanwezig. De man ging in tien minuten tijd twee keer compleet door het lint. Hij gooide printers en computers op de grond, schoof alles van de balie af en duwde een ticketzuil omver. Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid.

“Het NAC is door de omstandigheden even dicht geweest", vertelt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “Intussen is de inkomhal terug in orde gebracht en is het NAC weer open voor het publiek. Een drietal medewerkers die aangedaan zijn door het incident krijgen psychologische bijstand. Het gemeentebestuur heeft alle inspanningen gedaan om zo snel mogelijk de normale werking in alle sereniteit terug op te nemen.”

Ingebroken?

De man in kwestie kon het gebouw voor openingstijd al betreden. Kans bestaat dat er zich een technisch defect aan de deuren voldeed waardoor die eerder open gingen dan gepland. Een tweede piste is mogelijke inbraak. “De bewaking was er op dat moment nog niet aanwezig, maar belangrijk om mee te geven is dat de bewakers op zich hun werk altijd goed deden. Sinds we samenwerken met zo'n firma is het aantal incidenten tijdens de werkuren zienderogen gedaald.”

Nog vroeger bewaking

Om scenario’s zoals donderdagochtend te vermijden zal er vanaf nu ook voor openingstijd al een veiligheidsagent aanwezig zin. “Dat kan vanaf zes uur al en zal vanaf vrijdag ook meteen gebeuren”, bevestigt Yzermans.

Maatregelen

Bij ACOD LRB Limburg herhalen we onze oproep waarbij wij vragen dat alle gemeente- en OCMW-besturen voldoende investeren in de veiligheid van het personeel dat in contact komt met het publiek.

“Dat gaat om fysieke beschermingsmaatregelen en het voorzien van voldoende opleiding voor het personeel ter voorkoming van en omgaan met fysieke of verbale agressie”, vindt Eric Opdenacker, ACOD.

“Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren doet zijn best voor de veiligheid van het baliepersoneel en we hopen dat dit incident geen afbreuk doet aan die vele inspanningen. Wij zullen ons als ACOD LRB Limburg blijven engageren voor de veiligheid van het personeel in alle Limburgse lokale besturen.”