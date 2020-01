Man gaat door het lint in gemeentehuis Houthalen-Helchteren: “Computers stuk geslagen” MMM

09 januari 2020

10u02 5 Houthalen-Helchteren Een man heeft het deze morgen zeer bont gemaakt in het NAC van Houthalen-Helchteren. De agressor ging door het lint, sloeg een computer stuk en kon gearresteerd worden.

Het gemeentehuis is tijdelijk gesloten, aangezien ook het personeel aangeslagen is. Het is niet de eerste keer dat bezoekers agressief reageren. Sinds een jaar is er permanent een bewakingsagent aanwezig die dergelijke scenario’s moest vermijden.

“We komen straks met een persbericht naar buiten", geeft burgemeester Alain Yzermans (sp.a) kort mee. Het gemeentehuis zou straks weer de deuren openen.