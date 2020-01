Man gaat door het lint in gemeentehuis Houthalen-Helchteren: “Computer stuk geslagen” MMM

09 januari 2020

10u02 16 Houthalen-Helchteren Een man heeft het deze morgen zeer bont gemaakt in het NAC van Houthalen-Helchteren. De agressor ging door het lint, sloeg een computer stuk en kon gearresteerd worden.

Het gemeentehuis is tijdelijk gesloten, aangezien ook het personeel aangeslagen is. Het is niet de eerste keer dat bezoekers agressief reageren. Sinds een jaar is er permanent een bewakingsagent aanwezig die dergelijke scenario’s moest vermijden.

“Het NAC is door de omstandigheden even dicht gebleven", reageert burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “Intussen is de inkomhal terug in orde gebracht en is het NAC eerw open voor het publiek. Een drietal medewerkers die aangedaan zijn door het incident krijgen psychologische bijstand. Het gemeentebestuur heeft alle inspanningen gedaan om zo snel mogelijk de normale werking in alle sereniteit terug op te nemen.”

Maatregelen

Bij ACOD LRB Limburg herhalen we onze oproep waarbij wij vragen dat alle gemeente- en OCMW-besturen voldoende investeren in de veiligheid van het personeel dat in contact komt met het publiek.

“Dat gaat om fysieke beschermingsmaatregelen en het voorzien van voldoende opleiding voor het personeel ter voorkoming van en omgaan met fysieke of verbale agressie”, vindt Eric Opdenacker, ACOD.

“Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren doet zijn best voor de veiligheid van het baliepersoneel en we hopen dat dit incident geen afbreuk doet aan die vele inspanningen. Wij zullen ons als ACOD LRB Limburg blijven engageren voor de veiligheid van het personeel in alle Limburgse lokale besturen.”