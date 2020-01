Man die het bont maakt in gemeentehuis, stond twee dagen geleden ook al met messen te zwaaien in Carrefour: burgemeester wil onderhoud met gerecht Marco Mariotti

09 januari 2020

10u02 16 Houthalen-Helchteren De veertiger die begin deze week aan de Carrefour in Houthalen met messen stond te zwaaien, maakte het donderdagmorgen weer bont in het gemeentehuis. Daar ging de agressor voor openingstijd door het lint, sloeg computers stuk, maar kon gearresteerd worden. “Ik heb een onderhoud gevraagd met de procureur", zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a) die de twee feiten betreurt.

Het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren hield donderdagmorgen de deuren gesloten na een incident met een bezoeker. Het ging om een 42-jarige man uit Meulenberg die tot voor kort in Riemst woonde. De agressor sloeg begin deze week al toe aan de Carrefour in Houthalen-centrum.

Zijn saldo was er toen ontoereikend en wilde de winkel verlaten zonder te betalen. In een andere winkel stal hij koksmessen en keerde terug naar de supermarkt waar hij wéér dingen stal en met de messen naar de omstaanders zwaaide. Niemand raakte gewond maar de aanwezigen waren wel onder de indruk. De man sloeg op de vlucht, kon opgepakt worden maar werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten.

De man heeft een gerechtelijk verleden

48 uur later

Nog geen 48 uur later slaat de man weer toe in de gemeente, dit keer in het gemeentehuis. Opvallend genoeg kon de agressor het gebouw al betreden voor officiële openingstijd om 9 uur. Er was op dat moment dan ook nog geen bewaking aanwezig. De man ging in tien minuten tijd twee keer compleet door het lint, gooide printers en computers op de grond, schoof alles van de balie af en duwde een ticketzuil omver.

“Het NAC is door de omstandigheden even dicht geweest", vertelt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “Een drietal medewerkers die aangedaan zijn door het incident, krijgen psychologische bijstand. Het gemeentebestuur heeft alle inspanningen gedaan om zo snel mogelijk de normale werking in alle sereniteit opnieuw op te nemen.”

Psychiatrie

De verdachte kon ook deze keer overmeesterd worden en is opgepakt. Hij liep lichte verwondingen op en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De onderzoeksrechter liet hem intussen colloqueren voor psychiatrische hulp.

Burgemeester Yzermans betreurt de twee incidenten in twee dagen tijd. “Ik kan er niet veel over kwijt, maar ik heb een onderhoud gevraagd met de procureur", klinkt het.

De man is afkomstig uit Houthalen, woonde nu in Riemst maar verblijft sinds kort weer vaker in Meulenberg. De man heeft een gerechtelijk verleden.

Bewaking

De dader in kwestie kon het gebouw voor openingstijd al betreden. “De bewaking was er op dat moment nog niet aanwezig, maar belangrijk om mee te geven is dat de bewakers op zich hun werk altijd goed deden. Sinds we samenwerken met zo'n firma is het aantal incidenten tijdens de werkuren zienderogen gedaald.”

Om scenario’s zoals donderdagochtend te vermijden, zal er vanaf nu ook voor openingstijd al een veiligheidsagent aanwezig zin. “Dat kan vanaf zes uur al en zal vanaf vrijdag ook meteen gebeuren”, bevestigt Yzermans.