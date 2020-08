Man (87) gewond na brand in woning: parket onderzoekt brandstichting Marco Mariotti

20 augustus 2020

17u41 0 Houthalen-Helchteren Het parket onderzoekt een geval van brandstichting in Houthalen aan de Koetsstraat. De bewoner moest zelfs gewond worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 8 uur brak er brand uit in een woning aan de Koetsstraat. Het vuur ontstond in de wasplaats. De recherche van de politie Carma is een onderzoek gestart want er zijn vermoedens van brandstichting. Vorige week gebeurde ook al hetzelfde aan de Stationsstraat. Of er een link is, is niet duidelijk.

Het huis is onbewoonbaar. Labo en parket waren de hele dag ter plaatse om uitgebreid onderzoek te voeren. Over de juiste omstandigheden bestaat voorlopig geen duidelijkheid.