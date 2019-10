Maatregelen tegen sluipverkeer aan werken Herebaan-Oost MMM

17 oktober 2019

20u32 0 Houthalen-Helchteren Het gemeentebestuur neemt extra maatregelen om het sluipverkeer via de Hofstraat en de Meeuwerweg te weren door de werken in de omgeving. Begin september is de derde fase gestart van de herinrichting van het traject Herebaan-Oost - Europarklaan - Ringlaan.

Door de werken is de Herebaan-Oost afgesloten. Verkeer tussen Houthalen-Oost en het Centrum of Helchteren, rijdt dan via het vernieuwde kruispunt met Ringlaan en de Grote Baan. Industrieterrein Europark is wel nog bereikbaar via een tijdelijke wegstrook.

Het beurtelings verkeer wordt er geregeld door verkeerslichten. Zwaar vrachtverkeer voor industriezone Europark wordt omgeleid via de E314, de Grote Baan, de Kazernelaan en het Europark.

Vrachtwagens

De maatregelen tegen sluipverkeer moet de overlast voor de omwonenden én de beschadiging aan het buurtwegennet zoveel mogelijk beperken. In beide straten wordt gedeeltelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Automobilisten die een snelle weg zoeken vanuit Europark richting Houthalen-Oost worden zo ontmoedigd.

De maatregel treedt in werking op zondag 20 oktober vanaf 8 uur ‘s morgens. De fietsersomleiding wordt op deze locatie ook aangepast in functie van de veiligheid. Er zal ook een verbod gelden voor zware vrachtwagens in de Tenhoutse Heiweg.

Van 28 oktober tot en met 2 november zal er ook eenrichtingsverkeer van toepassing zijn in een gedeelte van de Kerkhofstraat. De begraafplaats zal dan bereikbaar zijn vanaf de Herebaan-Oost.