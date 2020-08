Limburgse rapper dropt nieuwe single ‘Compleet’ Marco Mariotti

18 augustus 2020

15u51 2 Houthalen-Helchteren De Limburgse rapper Jonathan ‘Jones’ Louage heeft deze zomer zijn nieuwe single ‘Compleet’ uitgebracht. Hij ging een samenwerking aan met Antwerpenaar Yuva Zigz.

‘Neem me mee, maak me helemaal compleet.’ Zo luidt het refrein van ‘Compleet’, de nieuwe single van rapper Jones. De jongeman dropt zo zijn derde single in korte tijd.

Jonathan Louage rapt over de dingen die hij in zich voelt. ‘Soms is het leven te fel, is het de hel, is het een spel’. Een opvallend vlotte tongval van de Limburger die naar eigen zeggen zijn ziel uitstort op elke beat die tot hem spreekt. “Mijn levenslessen heb ik recent gebundeld in het album 22:22", zegt Louage. “Je kan er iets van bijleren.”

Ziggy ‘Yuva Zigz’ Leys die de refreinen verzorgt, heeft zijn diensten al bewezen in het verleden. Zo won hij met Glenn De Vree de Rad van Tong wedstrijd in Sint Niklaas en mocht daardoor openen voor Tourist LeMC’s gouden plaat-uitreiking.

Na de singles ‘Illusie’ en ‘Leiderniveau (feat. Scale)’ is dit het derde nummer dat de jongens de wereld insturen. De songs zijn op alle gekende muzikale platforms te vinden. Hieronder kan je ‘Compleet’ beluisteren.