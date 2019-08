Limburgse heidebitter van Distillerie Massy: “Heidekruiden worden al eeuwen gebruikt als smaakmaker van alcohol” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Houthalen-Helchteren Het verhaal van de Limburgse heidebitter begint eigenlijk in een oude limonadefabriek. Lambert Massy werkte in 1905 als fabrikant van het suikerdrankje en maakte daarbij gebruik van Duitse aroma’s en extracten die in die tijd erg gegeerd waren om hun hoge kwaliteit. “Massy hield van experimenteren en van een goed glas. Daarom zocht hij uit hoe deze extracten het deden in combinatie met alcohol. Niet veel later was Distillerie Massy een feit”, weet zaakvoerder Ronny Wouters.

Drie generaties en veel destillaties later haalde de familie Massy in 2004 een eeuwenoud recept van onder het stof: de ‘heeborrel’, Limburgse Heidebitter: heidebloempjes gezoet met honing. Alcohol op smaak brengen met lokale kruiden kent een lange traditie. “Maar vergis je niet: dit drankje heidebitter noemen volstaat niet. Onze ‘heeborrel’ is de specifieke variant die als streekproduct erkend werd.

Naast vertier en genot werd het drankje ook gebruikt om gezondheidskwaaltjes te bestrijden. Zo waren er aan het eind van de negentiende eeuw al documenten over ‘Nectar de bruyère’. Sinds jaar en dag worden suiker en heidehoning dus gebruikt om de bittere smaak van heidekruiden te verzachten. “We hebben door de jaren heen samen leren proeven, leren smaken en zo onze eigen dranken gecreëerd. Onze heeborrel, de goudgele likeur, is het resultaat van nauwgezet uitgevoerd vakmanschap”, vertelt Ronny Wouters. Wouters? Is er dan nog wel een link met de familie Massy? “Die is er zeker," grinnikt Ronny. “Peter Beerten en ik, de huidige zaakvoerders, zijn getrouwd met Massy’s. Distillerie Massy is dus nog altijd een van generatie op generatie doorgegeven familiezaak.”

Dat het Houthalense familiebedrijf Massy aan de slag ging met schattige heidebloempjes lag vrijwel voor de hand. “In dit deel van Limburg kleurt het ’s zomers helemaal paars. Het gebruik van heidekruiden en -bloempjes is er dan ook een goed bewaarde traditie. Ze worden al eeuwenlang gebruikt als smaakmaker van alcohol. Onze heeborrel heeft een alcoholgehalte van 38 procent. ”

Culinaire toepassingen

“Hoewel de heeborrel eigenlijk bedoeld is als digestief beschouwen veel mensen het brouwsel ook als hét ultieme ingrediënt om zoetigheden mee af te werken. Denk maar aan roomijs of pannenkoeken. Of heb je dit recept al eens uitgeprobeerd: peer gepocheerd in Limburgse stroop en heidebitter met een parfait van koffie. Werkelijk om je vingers bij af te likken. De goudgele kruidenlikeur leent zich trouwens ook perfect om te mengen met andere alcoholische dranken. Je kunt ze perfect verwerken in een origineel aperitief of toevoegen aan schuimwijn, cava en zelfs champagne.”

Hoewel de heeborrel eigenlijk bedoeld is als digestief beschouwen veel mensen het brouwsel ook als hét ultieme ingrediënt om zoetigheden mee af te werken Ronny Wouters

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.