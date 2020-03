Limburgse carpoolparkings gereinigd Birger Vandael

21 maart 2020

10u36 0 Houthalen-Helchteren Afgelopen nacht heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vijf carpoolparkings in Limburg gereinigd. Tijdens deze eerste shift waren Halen, Hasselt-Zuid, Houthalen, Paal (Beringen) en Tongeren aan de beurt. Volgende vrijdagnacht zal het tweede deel volgen.

Tijdens de reinigingswerken geldt een parkeerverbod zodat de aannemer grondig en efficiënt te werk kan gaan. AWV voert de werken verspreid over 2 nachten uit. Zo blijven telkens andere carpoolparkings beschikbaar als alternatief. In 2019 haalde de aannemer tijdens de veegacties in maart en oktober in totaal bijna 14 ton veegvuil op. Uit de afvoerkolken werd bijna 4 ton slib gehaald.

De reiniging gebeurt grotendeels met een grote borstelwagen. Gezien daarmee niet tussen en onder auto’s kan gereinigd worden, is het belangrijk dat de parking volledig leeg is tussen 20.00 uur en 6.00 uur. Het agentschap kondigt deze reinigingswerken via verschillende kanalen op voorhand aan zodat de gebruikers van de carpoolparkings goed geïnformeerd zijn.

Tweede shift

Tijdens de nacht van vrijdag 27 op 28 maart 2020 zijn de volgende parkings aan de beurt: Diepenbeek, Heusden-Zolder, Lummen, Maasmechelen. Omdat de carpoolparking van Maasmechelen relatief ver van de andere locaties ligt, voorziet het agentschap i.s.m. het gemeentebestuur een alternatief in Maasmechelen zelf. Deze carpoolers kunnen tijdens de reinigingswerken gebruik maken van de gemeentelijke parking langs de Kolenmijn Limburg-Maaslaan tegenover het voetbalstadion van Patro Eisden Maasmechelen.