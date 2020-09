Limburg United B op basis van sterke tweede helft verdiende thuiszege tegen Hasselt BT Guido Gielen

20 september 2020

18u33 0 Houthalen-Helchteren In de bekerderby nam een agressief Hasselt de eerste helft voor hun rekening met een snedige Louis Hermans en sluipschutter Gilles Deferm. Na de break kwam United B sterk opzetten en het werd een knap debuut voor de Sloveense aanwinst Nik Dragan (20), die 13 punten voor zijn rekening nam en zowel in defense als bij de rebounds zijn steentje kon bijdragen in de ruime (91-72) overwinning.

Sinds 29 augustus ben je aangekomen bij Limburg United. Wat is je eerste indruk ?

“Na vier jaar in de Sloveense competitie op het hoogste niveau was in mijn ogen de tijd rijp om mij te wagen aan een eerste buitenlands avontuur. Toen Limburg United kwam aankloppen had ik meteen een goed gevoel bij de onderhandelingen. Speelgelegenheid opdoen in Top Division 1 bij United B en als ik daar sterk presteer zal headcoach Sacha Massot mij zeker ook speelminuten geven op het hoogste Belgische niveau. Mijn eerste indruk is fantastisch op alle vlakken. Ik werd uitstekend opgevangen door de groep en United is duidelijk een familieclub. Dit weekend kwam de eerste Amerikaan Luke Knapke aan en wij konden het meteen goed met elkaar vinden. De jonge gasten namen mij snel op sleeptouw en ik kon al proeven van de lekkere chocoladewafels en het Belgische bier (lacht). “

“Er is ook duidelijk een niveauverschil. Hier gaat alles een versnelling hoger dan in de Sloveense competitie en is het harder werken in defense.”

Je liet een goede indruk na thuis tegen Hasselt BT in de poule van de Beker van België. Ben je tevreden over je prestatie en wat is je analyse over de wedstrijd ?

“In mijn eerste officiële match voor mijn nieuwe ploeg kan ik zeker tevreden terugblikken op mijn eigen prestatie. Ik scoorde 13 punten en kon ook aardig mijn streng trekken in defense en bij de rebounds. Het is natuurlijk nog allemaal even aanpassen. Nog wat zoeken vooral naar de manier van spelen van mijn ploegmaats. We werken keihard op training en vinden elkaar al redelijk goed. Toch liet ik mij vertellen dat Hasselt BT een reeks lager speelt en dan moet ik die jongens toch een pluim geven voor hun inzet en vooral een knappe eerste helft (37-43). Hasselt BT was agressiever in de eerste twee quarters en Gilles Deferm kreeg teveel ruimte, zodat hij zijn bommen kon droppen. Bovendien lieten wij enkele simpele lay-ups liggen en waren we soms iets te overhaast bij de fastbreaks. Gelukkig konden we na een peptalk van coach Raymond Westphalen na de rust een versnelling hoger schakelen en buiten de eerste vijf minuten was de tweede helft volledig voor ons rekening. Op basis daarvan dan ook een ruim verdiende overwinning. Het was voor mij toch even schrikken, want een wedstrijd tussen twee coaches van hetzelfde team is in de Sloveense competitie niet mogelijk. Bij Limburg United is Raymond Westphalen T2 en Kristof Michiels T3. Nu stonden ze tegenover elkaar. Best wel grappig (lacht)”, besluit de Sloveense power forward.