Lichaam van man gevonden naast Grote Baan in Houthalen RTZ

07 juli 2019

17u39 0 Houthalen-Helchteren Langs de Grote Baan in Houthalen hebben getuigen zondagochtend het lichaam van een man gevonden. Een MUG-team snelde naar de plek, vlakbij de Kringwinkel. Maar het slachtoffer bleek al overleden.

Alles wijst er op dat de man een natuurlijke dood gestorven was. Vermoedelijk had hij even halt gehouden, omdat hij onwel werd en is hij vervolgens in het gras bezweken. Politie en Parket besloten uit voorzorg toch nog het draaiboek verdacht overlijden op te starten. Brandweerzone Oost Limburg sloot daarom de omgeving af met een scherm. Kort na de middag kon de omgeving opnieuw worden vrij gegeven.