Leerlingen Lillo's Klavertje maken 'lawaai' tegen armoede

17 oktober 2019

20u03 2 Houthalen-Helchteren De leerlingen van Lillo’s Klavertje lieten vandaag van zich horen op de Dag van de Armoede. Zeventien seconden lang riepen en zongen ze uit volle borst uit ‘verzet’.

“Als school doen we daar ieder jaar een actie rond en hangen we witte lakens op in het schoolgebouw als symbool”, zeggen de leerkrachten. “Bij de actie ‘Laat van je horen’ lieten we de leerlingen veel lawaai maken uit verzet tegen de armoede.”

De kleuters gingen los op een muziekinstrumentje of voorwerp waar genoeg lawaai uit kwam en de leerlingen van de lagere school gebruikten hun stem, handen én voeten. ‘Armoe moet de wereld uit', klonk het in koor.

Verder kreeg ieder een ‘kluskaart’ mee naar huis. Ze kunnen dan kleine klusjes doen en er een centje voor vragen om zo de actie tegen armoede te steunen.