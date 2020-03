Leerling Inspirocollege test positief op coronavirus: “Het kind ervaart weinig klachten” Marco Mariotti

09 maart 2020

17u38 0 Houthalen-Helchteren In het Inspirocollege in Houthalen heeft een leerling van de eerste graad positief getest op het coronavirus. Het kind is sinds woensdag thuis en ervaart weinig klachten. Minstens nog één andere leerling ging vandaag naar het ziekenhuis ter controle wegens ziekte na een skivakantie.

Het aantal besmettingen op scholen blijft stijgen. Intussen raakte bekend dat in Beringen bij de Stedelijke Basisschool in Koersel de echtgenoot van een leerkracht positief heeft getest. En in het Inspirocollege raakte een leerling uit het eerste middelbaar ook besmet.

Het kind zou geen felle klachten ervaren en zit sinds woensdag thuis. De school communiceerde dit intussen naar de ouders. “We willen zeker meegeven dat ongerustheid niet nodig is”, zegt directeur Tom Verheyen. “We blijven alert. Jongeren tonen sowieso milde symptomen.”

Volgens de overheid is het niet haalbaar om iedere zieke leerling te testen. Er wordt beslist om vooral mensen die koorts hebben én hoesten te behandelen als iemand die mogelijk het coronavirus heeft.