Klachten over geuroverlast stort? Parfum moet stank verdoezelen! Marco Mariotti

24 september 2019

20u20 0 Houthalen-Helchteren Parfum spuiten. Dat is één van de recente maatregelen die de groep Machiels nam na de vele klachten omtrent geuroverlast aan het Remo-stort in Houthalen-Helchteren. “Het gaat om vernevelaars met een natuurlijke zeepgeur die elke avond aanspringen op de site", bevestigt burgemeester Alain Yzermans (sp.a).

Origineel is het zeker, de nieuwste maatregel van groep Machiels. De geuroverlast bleek afgelopen zomer weer niet te harden met een pak meldingen tot gevolg. Vooral wijken Lindeman in Heusden-Zolder en Lillo in Houthalen-Helchteren kampen al twee jaar met het probleem. Onder druk van de gemeente ging Machiels over tot een aantal genomen maatregelen.

“En het spuiten van een soort parfum is daar één van", bevestigt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “Dat is al bezig sinds mei. Toen ging het om enkele avonden per week, maar intussen is dat aantal opgeschroefd naar élke avond. Het gaat om een soort zeepgeur op natuurlijke basis. Of het helpt? Ik spreek me daar niet over uit, maar ik zie het aantal meldingen wel week na week dalen in vergelijking met augustus. Natuurlijk was het toen ook veel warmer, wat meespeelt in de geuroverlast.”

Jef Lingier van de PVDA vindt de maatregel lachwekkend en een slag in het gezicht van de buurtbewoners. “Ze verdoezelen de stank met anti-stank. Inwoners van de Stakenberg en Lillo vertelden mij dat Remo nu regelmatig een walm van parfum met een luchtkanon over hen spuit. De geur zou overweldigend zijn. Ga maar eens wandelen voorbij ijssalon Rossi in de Lindeman, en je weet meteen hoe laat het is.”

Amsterdam

Volgens Yzermans blijft het niet bij deze maatregelen. “De percolaatputten waar afval in zit, zijn hermetische afgesloten met een soort van ‘hoeden’. En op drie plaatsen wordt er biogas afgefakkeld. Op onze vraag komt er een gespecialiseerde geurstudie van Olfascan die op 1 en 2 oktober een eerste screening doet en nadien een buurtonderzoek zal opstarten”, aldus Yzermans.

“Vandaag zaten we opnieuw samen met beide burgemeesters en de milieudiensten om alle stappen sinds augustus kort op te volgen. Er werd een bezoek aan een stortsite in Amsterdam gebracht om bijkomende maatregelen op termijn te leveren. Alles wordt nog steeds dagelijks opgevolgd via een logboek. Meldingen moeten blijven gebeuren als er geurhinder is. Er zijn al vele stappen genomen en we hopen dichter bij een permanente oplossing te geraken. Terug naar de situatie zoals in 2016 zou al goed zijn, want toen was er géén geurhinder.”