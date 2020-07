Kinderen Simbahuis gaan op vakantie in Hengelhoef Emily Nees

De kinderen van het Simbahuis, een project van SOS Kinderdorpen België in samenwerking met Bricks & Leisure Vastgoed, trekken er een week op uit. Bestemming: de Holiday Suites van vakantiepark Hengelhoef.

Ieder jaar verblijven de Simba-kinderen en hun begeleiders in het vakantiepark Hengelhoef, mede door de steun van Bricks & Leisure. Sinds 2017 zamelt de projectontwikkelaar geld in voor het project van SOS Kinderdorpen België. Zo doneerde Bricks & Leisure vorig jaar nog 3.685 en per tevreden klant zet de onderneming 100 euro opzij voor het goede doel.

Het engagement kwam er in 2017 na een bezoek aan het Simbahuis in Liedekerke. “Het ontroerde ons enorm”, vertelt Thomas Lecluse, CEO van Bricks & Leisure. “Het was prachtig om te zien hoe al die medewerkers zich dubbelplooien om kinderen gewoon ‘kind’ te laten zijn. Daarom organiseren we al vier jaar een verblijf in ons vakantiepark in Hengelhoef voor alle kinderen van het Simbahuis en hun begeleiders.”

Zorgen vergeten

De begeleiders, ook wel Simba-ouders genoemd, gaan mee om een oogje in het zeil te houden. Zij weten namelijk waar de moeilijkheden en uitdagingen liggen bij de kinderen. Al zal de week vakantie vooral in het teken van ontspanning staan. “Wij hopen dat de kinderen en de Simba-ouders even al hun zorgen kunnen vergeten en zich kunnen amuseren in het vakantieverblijf.”