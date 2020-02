Kinderen maken elektrische carnavalswagentjes tijdens Wetenschapsacademie UCLL Dirk Selis

27 februari 2020

Tijdens de Krokusvakantie bouwden dertien kinderen maar liefst vier elektrische carnavalswagentjes in de Techniek- en WetenschapsAcademie (TWA) van hogeschool UCLL in Houthalen-Helchteren. “Ze hebben er hard aan gewerkt”, zegt Eefje Van Wortswinkel. “Het moeilijke was het zagen van de materialen die ze op voorhand hadden liggen uittekenen. Het leukste was ongetwijfeld het decoreren van de wagentjes en het bedenken van de thema’s over hoe het wagentje er moest gaan uitzien. Daarna moesten ze de muziek kiezen en de stoet voorbereiden. Ze hebben erg veel lol gehad. Maar ze hebben ook veel geleerd. Zoals omgaan met een deadline en het aanhouden van een timing om de wagentjes op tijd klaar te hebben.” Donderdag was het dan zo ver. De kinderen legden de laatste hand aan hun wagentjes en in de namiddag kropen ze zelf achter het stuur van hun creatie tijdens een ‘carnavalsstoet’ voor hun trotse ouders en grootouders. Nadien namen ze ook nog een miniatuurversie mee naar huis als aandenken.