Kempenaar 500 meter meegesleurd door verkeersgek op Extrema Outdoor: dader riskeert vijf jaar cel Birger Vandael

20 december 2019

12u33 10 Houthalen-Helchteren Een twintiger uit het Antwerpse wilde in 2018 met zijn broer en twee vrienden eventjes stoom aflaten op het festival Extrema Outdoor, maar dat is compleet anders uitgedraaid. Een 30-jarige man uit Houthalen-Helchteren raakte oververhit en reed vooruit en achteruit in op de vriendengroep. De Kempenaar greep in een reflex naar de wagen en werd vervolgens een halve kilometer meegesleurd. De beklaagde riskeert een celstraf van vijf jaar.

Over de omstandigheden van de feiten is discussie. “Mijn cliënten stonden die zondag te wachten op het begin van het festival. Ze waren met het openbaar vervoer gekomen en waren in geen geval onder invloed van alcohol”, vertelt de advocaat van de burgerlijke partijen. “Plots kwam de beklaagde uit de verte aangereden met zijn wagen en dat gebeurde aan volle snelheid. Hij maakte veel kabaal en wilde duidelijk indruk maken.”

Op dat moment kwam er vanuit de vriendengroep de opmerking ‘Doe eens kalm!’. Volgens de beklaagde werd hij racistisch bejegend, maar daarvoor is geen enkel bewijs. Feit is dat hij daarop besloot om in zijn wagen te stappen en zich levensgevaarlijk te gedragen. “Hij had maar één intentie en dat was ‘amok maken’. Nochtans hebben de vrienden geen enkele intentie getoond om een handgemeen te doen ontstaan. Vervolgens reed de beklaagde vooruit en achteruit in op de groep.”

Geblokkeerd tussen boom en wagen

De slachtoffers slaagden er ternauwernood in om de verkeersgek te ontwijken. De twintiger had alles vanop een afstand gevolgd en kwam plots in een situatie terecht waarbij hij geblokkeerd stond tussen een boom en de wagen van de man. “Hij panikeerde en greep naar de deur. Zo werd hij vastgegrepen bij zijn arm en in een houdgreep werd hij meegesleurd met de wagen. Toen de kilometerteller richting 50 kilometer per uur ging, durfde hij niet meer loslaten. Dat lukte pas toen de wagen tot stilstand moest komen, zo’n vijfhonderd meter verder.”

Door de feiten liep de twintiger heel wat schade op. Zijn advocaat bracht attesten binnen die aantoonden dat hij esthetische schade had opgelopen, wat nefast is voor zijn werk. Voorlopig wordt er één euro provisioneel gevraagd.

De verdediging van het slachtoffer vraagt de vrijspraak voor ‘poging doodslag’. Er wordt verwezen naar de racistische opmerkingen die zouden geuit zijn vanwege de slachtoffers. “Niets kan dit gedrag verklaren”, liet de procureur optekenen. Het vonnis wordt uitgesproken op 17 januari.