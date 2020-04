Jubileumeditie Extrema Outdoor verplaatst naar pinksterweekend 2021 Marco Mariotti

16 april 2020

13u01 0 Houthalen-Helchteren Extrema Outdoor Belgium, het elektronische muziekfestival in Houthalen-Helchteren, zal zijn 10-jarig bestaan een jaar later moeten vieren. Het festival verplaatst naar 21, 22 en 23 mei 2021. De reeds gekochte tickets worden automatisch overgezet.

Het festival stelt dat de gezondheid van de bezoekers en het personeel de hoogste prioriteit heeft, en gezien de omstandigheden is het niet mogelijk om dat te garanderen. “Met spijt in het hart moeten we onze jubileumeditie annuleren. We hadden gehoopt op een andere uitkomst, maar het coronavirus steekt daar niet alleen bij ons een stokje voor.”

Wie toch al tickets kocht, kan die volgend jaar wel nog gebruiken. “De tickets worden automatisch overgezet naar de editie van volgend jaar die plaats zal vinden op 21, 22 en 23 mei 2021. We gaan ons uiterste best doen om 2021 minstens even goed te maken.”

Voor vragen kunnen bezoekers terecht op de website www.extrema.be. Alle tickethouders worden uiterlijk binnen twee weken per mail ingelicht over het verdere verloop.