Jonge vrouw (27) krijgt 71.572 euro voor bierglas in gezicht: “We hopen nu een streep onder de zaak te trekken” Birger Vandael

11 december 2019

12u27 3 Houthalen-Helchteren In de nacht van 9 op 10 januari 2016 werd 27-jarige Stans Eerdekens (27) uit Houthalen-Helchteren h et slachtoffer van zinloos geweld. Haar gezicht werd met een glasscherf zwaar toegetakeld. Een litteken zal haar voor altijd doen herinneren aan het vreselijk trauma. De rechtbank heeft bepaald dat de inmiddels 24-jarige dader een schadevergoeding van 71.572 euro dient te betalen.

De feiten speelden zich af rond 6.30 uur ’s nachts aan danscafé De Wijzen, gelegen aan het Kolonel Dusartplein. “Mijn cliënte was met haar vriend en enkele collega’s van plan om huiswaarts te keren na een nachtje uitgaan”, vertelde advocate Veronique Mertens tijdens de zitting. “Er stond daar ook een groepje onbekende mensen en één van hen was luidruchtig en zocht duidelijk ruzie. Voor ze het goed en wel besefte, werd ze aangevallen met een stuk bierglas.” Stans werd uiteindelijk met drie diepe steekwonden naar het ziekenhuis overgebracht.

Met de hulp van de vriend van het slachtoffer kwam de politie bij de vier ruziemakers terecht. De man die uithaalde met de glasscherf, bleek een 20-jarige Hasselaar (vandaag 24 jaar) te zijn. “Hij gedroeg zich al de hele avond zenuwachtig en was onder de invloed van alcohol”, opperde de procureur. “Hij was destijds qua agressie niet toe aan zijn proefstuk.” De man krijgt een celstraf van twee jaar met uitstel.

Excuses

Bij het meisje bood de man expliciet zijn excuses aan. “Ik schaam me dat ik een jonge vrouw voor het leven heb getekend”, stamelde hij. Advocaat Peter Donné verdedigde en benadrukte dat het nooit de bedoeling was om dat meisje in die mate te verwonden. “Hij beseft wat hij gedaan heeft en zal zich onderwerpen aan de nodige begeleiding.”

Het leven van Stans zou sindsdien nooit meer hetzelfde zijn. Eerst en vooral is er de esthetische schade. “De vrouw heeft plastische chirurgie laten uitvoeren, maar blijft haar litteken overal met zich meenemen. Dat is bijzonder confronterend: elke keer wanneer ze in de spiegel kijkt, treft ze dat weer aan. Ze kan het ook niet wegstoppen onder haar kleding en wordt er geregeld op aangesproken.”

Werken lukt niet meer

Ten tweede is de levenslustige dame van 24 ook veranderd door het trauma. “Het gebeurde zonder enige aanleiding en dat kan ze niet plaatsen”, vat Mertens samen. “Sindsdien kan ze niets meer alleen doen, voelt ze zich nergens veilig, behalve in de woning van haar moeder, en lukt het niet meer om te gaan werken. Dat heeft ze een paar keer geprobeerd, maar dat bleek te confronterend. Ze had de reflex om alles te proberen verdringen, maar toen ze dan toch eens in de Irish Pub iets ging drinken, vielen er glasscherven op de grond en sloeg ze helemaal door. Haar leven is helaas volledig veranderd door wat er gebeurd is, maar we hopen nu tenminste een streep onder de zaak te trekken.”