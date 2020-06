Jong koppel neemt Buurderij Houthalen over: “Sinds coronacrisis vier keer meer bestellingen” Marco Mariotti

12 juni 2020

12u12 40 Houthalen-Helchteren De Buurderij aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren heeft nieuwe uitbaters. Lenie Claes en Jef Stevens nemen het verhaal over en organiseren er nu de wekelijkse afhaalmarkt met lokale producten. “Sinds de coronacrisis is het aantal bestellingen verviervoudigd”, zegt Lenie.

Lenie Claes (29) en Jef Stevens (33) uit Houthalen-Helchteren nemen de Buurderij in Houthalen over. Het concept blijft hetzelfde: producten van lokale boeren, bakkers en andere ondernemers online bestellen en ze elke woensdag afhalen op de ‘markt’. “Wij staan vanaf nu in voor de coördinatie en communicatie tussen de verkopers en de klanten", vertelt Lenie.

Zijzelf en Jef kenden de Buurderij al langer. Lenie verkocht er al eens brood via bakkerij ComPani waar ze werkt. En ook Jef – de Helchterense bioboer van Mangelmoes – verkoopt zijn groenten bij de Buurderij. “We sluiten qua achtergrond zeer goed aan bij dit concept en kregen de kans om het verhaal over te nemen." Lenie bakt in bijberoep taarten met haar bedrijfje Nien en zal die op termijn ook aanbieden via de Buurderij.

“Nu willen we ons eerst goed inwerken. We merken een duidelijke stijging van het aantal bestellingen sinds de coronacrisis. Voorheen ging het wekelijks om een twintigtal bestellingen. Nu zitten we aan tachtig. In een supermarkt ervaar je weinig beleving en in tijden van corona is dat nog feller geminderd. Hier bij de Buurderij zit je op een mooie locatie, kan je een babbeltje slaan met de verkopers en de boeren, én vooral ook met de buren. Het wordt een sociaal gegeven en de drempel ligt lager. Een mooie community.”

Bloemen

Jef Stevens focust zich nog steeds hard op zijn bioboerderij Mangelmoes. “Naast onze gekende pakketten met groenten, bieden we vanaf de zomer ook bloemen aan. Dahlia’s, zonnebloemen, asters, lavendel, en nog meer. Je kan ze hier kopen, zélf plukken en zo je boeket samenstellen als je dat wenst. Ik kan ze ook voor jou plukken, maar ik ben natuurlijk geen bloemist." In het najaar plant Mangelmoes zelfs klein fruit zoals frambozen en zowat alle gekende soorten bessen. De oogst zal voor volgende zomer zijn.

Meer info via www.boerenenburen.be.