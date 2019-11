Jeugdhuis The Bassment in Houthalen-Oost stopt ermee Marco Mariotti

01 november 2019

13u21 3 Houthalen-Helchteren Jeugdhuis The Bassment stopt er na dertien jaar mee. Meerdere reddingspogingen bleken tevergeefs. "We geloven dat de gemeente het nodige zal doen om een juiste invulling te geven aan het pand”, zeggen ze bij het bestuur.

In 2006 zag Jeugdhuis The Bassment in Houthalen-Oost het levenslicht, maar sinds 2011 ging de werking bergaf. Toen meerdere jongeren in 2012 voor een nieuwe wind zorgden, floreerde The Bassment even, tot in 2015. “De eerste signalen voor een stopzetting dateren van toen”, zegt bestuurslid Francesco Muroni. “Dat de jongeren het nog vier jaar lang hebben getrokken, is een mooi gegeven.”

Nieuw hoofdstuk

Volgens het bestuur is de nood voor een degelijke jeugdhuis in Houthalen-Oost wél nog steeds groot. “We hebben nood aan een juiste omkadering, veel structuur, investering en goede ondersteuning. We geloven in een nieuw begin. Kijk naar Chiro Oost, een nieuw Chirowerking waar we vertrokken vanuit de noden van de jongeren.”

Meerdere pogingen om het jeugdhuis te redden van zijn ondergang bleken tevergeefs. “De kosten worden duurder en het jeugdhuis staat zelf in om al deze kosten te dekken. Subsidies worden minder of verdwijnen, kijk maar naar de provinciale jeugddienst. Met andere woorden: jeugdverenigingen moeten creatiever zien om te gaan met minder middelen. We geloven er sterk in dat onze politici deze signalen met zich meenemen en zo ook het nodige zullen doen.”