JBC verkoopt modieuze mondmaskers, opbrengst gaat naar goed doel Marco Mariotti

07 mei 2020

15u59 0 Houthalen-Helchteren Belgische kledingketen JBC verkoopt vanaf midden mei stoffen mondmaskers met opvallende prints én gaat meteen ook voor zero waste door te werken met stofoverschotten van de zomercollectie. De opbrengst gaat integraal naar vzw ‘t Kietelt.

Nu bepaalde activiteiten stilaan heropstarten in België, wordt het dragen van een mondmasker aangeraden en in bepaalde omstandigheden zelfs verplicht. Zo is het vanaf 4 mei voor iedereen vanaf 12 jaar een must om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer. Ook op de werkvloer moeten er mondmaskers gedragen worden als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. In een latere fase wordt het ook op scholen de norm.

JBC lanceert nu een unieke collectie stoffen mondmaskers in elf vrolijke prints. De maskers werden gemaakt uit stofoverschotten van de zomerkledingcollectie, zodat je je mondmasker kan matchen met je outfit om een echt fashion statement te maken.

“Er is momenteel een enorme vraag naar mondmaskers en het ziet er ook naar uit dat we ze nog een hele tijd zullen moeten dragen”, zegt Ann Claes, CEO van JBC. “Net zoals je niet elke dag hetzelfde wil dragen, zullen mensen hier ook in willen variëren. Dan is het des te leuker als je mondmasker matcht met je outfit. Ook kinderen zullen het heel tof vinden om een mondmasker in dezelfde vrolijke print als hun kleedje of T-shirt te dragen.”

Er zullen 10.000 maskers beschikbaar zijn voor 2,5 euro per stuk. De opbrengst - 1 euro per masker - gaat volledig naar vzw ‘t Kietelt, dat zich inzet voor kinderen in België die opgroeien in armoede. Deze kinderen worden op hun verjaardag nog eens extra geconfronteerd met de armoede thuis. Vzw ‘t Kietelt maakt van die ene speciale dag een echt feest met een leuke verjaardagsdoos met versiering, traktaties voor de kindjes in de klas, benodigdheden voor een feestje thuis en natuurlijk een mooi cadeau voor de jarige.