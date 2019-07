Jacques Vermeire krijgt ‘Lachmanneke' op lachfestival



08 juli 2019

18u01 0 Houthalen-Helchteren Geen Lachfestival in Houthalen-Helchteren zonder uitreiking van het Lachmanneke. Dit jaar was het de beurt aan volkskomiek Jacques Vermeire.

De komiek werd aangekondigd als de ‘Max’ van het comedy landschap en als ‘de wijze man’ met een groot gevoel voor humor.

De tuin van de pastorij waar het festival plaatsvond, zat afgeladen vol. Vermeire kreeg de prijs uit handen van de burgemeester en trakteerde de toeschouwers op zijn hilarisch ‘smoelenwerk’. Enkele uren voordien werd Jacques ook al geridderd door het Genootschap van het Lachmanneke.

“Er is dus duidelijk een klik tussen Jacques Vermeire en het Lachfestival want humor is voor beiden een onmisbare schakel in onze samenleving", zegt de organisatie. “En in het najaar komt hij terug, want dan staat hij samen met Ruben Van Gucht met zijn nieuwe show ‘van 7 tot 77’ in het Cultuurcentrum Casino. Houthalen-Helchteren is duidelijk fan.”