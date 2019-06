Inwoners starten burgerbeweging ‘De G’: “De huidige politiek is de weg kwijt” Marco Mariotti

20 juni 2019

18u11 0 Houthalen-Helchteren Houthalen-Helchteren heeft sinds kort haar eigen burgerbeweging. De groep heet ‘De G’ en staat voor gelijkheid op tal van vlakken.

De verkiezingen zijn nu definitief achter de rug, maar in Houthalen-Helchteren vinden enkele inwoners dat het meer dan ooit tijd is voor een nieuwe soort politiek. “Het moet beter en de kiezer heeft altijd gelijk”, zegt initiatiefnemer Erik Braeken. “We zijn het totaal niet eens zijn met het gevoerde politieke beleid en hebben besloten een burgerbeweging op te richten. ‘De G’ staat voor gelijkheid, gelijke waarden, rechten en kansen voor iedereen. We willen ook G-sport promoten én kiezen groen als kleur van hoop en natuur. We willen de basisdemocratie laten zegevieren. De mens staat centraal. We willen verbindend werken.”

Graaicultuur

Braeken en co vinden dat als we willen opkomen voor natuurbehoud, een beter milieu, een rechtvaardig pensioen, meer koopkracht, armoedebestrijding dat je de gewone politiek weg moet passeren. “Het huidige politieke landschap is te bekrompen en draait teveel om macht en gegraai. Wij willen mensen samenbrengen die willen werken aan een betere samenleving. Kritisch reageren tegenover het huidig establishment, maar positief meewerken aan elk burgerinitiatief. De kracht van de verandering gebeurt vanuit de kracht van de mensen.”

“Onze huidige maatschappij zet mensen tegen elkaar op, in plaats van ze te verenigen. Wij willen die verenigde rol spelen. Samen bereiken we meer en kunnen we wegen op deze samenleving die duidelijk de weg kwijt is. Daarom willen we met iedereen praten en samenwerken, ongeacht welk ras, kleur, parti. We respecteren de grondwet.”