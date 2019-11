Inspirocollege krijgt 77.000 euro voor bijbouw MMM

08 november 2019

14u48 0 Houthalen-Helchteren Het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren heeft 77.283 euro aan subsidies gekregen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Het geld zal dienen voor een nieuwbouw.

De school krijgt geld voor de bouw van een sanitair blok bij het nieuwe schoolgebouw.

“We zijn tevreden dat minister Weyts investeert in nieuwe schoolinfrastructuur en in kleinere verbouwings- en renovatiewerken van de schoolgebouwen in onze gemeente”, zegt Guy Schrooten, voorzitter van N-VA Houthalen-Helchteren.