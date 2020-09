IN BEELD. The Flames geven een pluim aan Hechtel-Ekselse leerkrachten en schoolvrijwilligers Birger Vandael

08 september 2020

15u27 2

The Flames uit Hechtel-Eksel hebben afgelopen week alle leerkrachten en vrijwilligers verbonden aan de scholen in Hechtel-Eksel een ‘pluim’ bezorgd voor hun hartverwarmende zorg voor de kinderen in deze bizarre tijden. “De leerkrachten hebben tijdens de lockdown zorg gedragen voor opvang van kinderen waarvan ouders in essentiële beroepen werkzaam zijn. Daarnaast gaven zij (online) les rekening houdend met de steeds veranderende coronamaatregelen. En nu zijn ze samen met vrijwilligers weer volledig ter beschikking om al onze schoolgaande kinderen te begeleiden tijdens dit nieuwe, toch wat vreemde, schooljaar. Dat verdient een pluim”, aldus Charmène Kox en Ilse Drees van The Flames.