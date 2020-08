Houthalense inbreker (43) ‘struikelt’ woning binnen en riskeert 24 maanden cel Birger Vandael

26 augustus 2020

11u34 0 Houthalen-Helchteren Een man uit Houthalen (43) riskeert een celstraf van 24 maanden en een boete van 800 euro voor een poging tot woninginbraak. Op 15 juli dit jaar werd hij betrapt in een huis door een vrouw die vanop het toilet geluid op de gang hoorde.

“Het slachtoffer kwam oog in oog te staan met de onbekende, die vertelde dat hij over de draad was gestruikeld en plots ongewild in de woning stond", vertelde de procureur vol ongeloof. Feit is dat de omheining effectief was opengebroken. Het slachtoffer heeft tot op vandaag erg veel schrik en durfde zelfs niet naar de rechtbank te komen.

Fotocollage

De man werd in een fotocollage aangeduid als dader. Hij blijft alles ontkennen, maar staat wel bekend als veelpleger. Zijn advocaat stelt zich vragen bij de beschuldiging. Zo zou de vrouw gezegd hebben dat de dader geheel kaal was, terwijl de beklaagde wel degelijk beperkte beharing heeft. Ook over de leeftijd en lengte zijn er onduidelijkheden. Vonnis volgt op 9 september.