Houthalens bedrijf maakt nu spatmaskers voor de zorgsector: “We dragen ons steentje bij” Marco Mariotti

15 april 2020

18u56 5 Houthalen-Helchteren Lars Jeurgen van Retroworks Lasercutting uit Houthalen maakt faceshields voor de zorgsector. Opvallend want zijn b edrijfje maakt normaal materiaal voor Duvel Moortgat, Buffelgin en festivals als Tomorrowland. “Mijn vriendin werkt in het ziekenhuis en vecht op de eerste rij, dus ik draag ook mijn steentje bij", vertelt hij vanuit zijn werkatelier.

Aan de Lijsterstraat in Houthalen worden momenteel honderden faceshields of spatmaskers gemaakt. Een Faceshield is een soort doorzichtig masker dat het mensen helpt tegen het virus en is geschikt is voor het personeel in de ziekenhuizen, in de zorgsector maar ook voor bijvoorbeeld politie-agenten.

“We hebben in de vorige weken al enkele duizenden faceshields gratis weggeschonken aan ziekenhuizen zoals het ZOL en de brandweer van Genk”, zegt Lars.

“We ontwerpen produceren en leveren normaal POS-materiaal voor onze klanten in Frankrijk, België en Nederland. Maar de Horecasector is stilgevallen. Andere klanten komen voornamelijk uit de evenementensector en dat is nu ook allemaal op een laag pitje. Dus we moesten ons aanpassen.”

Lars heeft een zeer uitgebreid machinepark die op maat fabriceren. “Met onze lasermachines kunnen we makkelijk perfect op maat de maskers en tussenwanden voor in de winkels, de zogenaamde plexiguards. Plus onze machines moeten best blijven draaien. Machines die stilstaan, daar heeft niemand iets aan.”

“Alles is kwalitatief met de juiste materialen vervaardigd zodat het helemaal in orde is voor de zorgsector en ook herbruikbaar. Onze faceshields zijn heel makkelijk aanpasbaar en comfortabel doordat we met een verstelbare stretchband werken en zo de gebruiker meer vrijheid en comfort geven dan de vorige V1 en V2 versies.”

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan vast. “Dat klopt, het materiaal en de verwerking kosten tijd en geld maar ons doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen in deze moeilijke tijden. Het gaat niet om de winst, wel dat we kunnen blijven werken en dat we ons kennis en passie kwijt kunnen. Zolang we geen verlies maken is het zeker prima.”