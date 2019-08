Houthalenaar sneuvelt in 1/8ste finale WK FIFA Birger Vandael

03 augustus 2019

Houthalenaar Stefano Pinna zal dit jaar geen wereldkampioen FIFA worden. De finalist van vorig jaar sneuvelde vandaag in de 1/8ste finales. Onze Belgische hoop overleefde de poulefase in groep D nochtans probleemloos. Hij behaalde dertien punten en werd daarmee tweede op acht teams. Daarna kwam hij uit tegen de Duitser Mohammed Harkous. In de heenwedstrijd scoorde Stefano als eerst, maar eindigde het op 1-1. In de terugmatch bleef het lang spannend en haalde de Duitser het uiteindelijk met 0-2. Een dreun voor het nummer drie in de Play Offs Rankings. Stefano moet in elk geval niet met lege handen naar huis. Hij krijgt voor zijn plaats bij de beste zestien nog steeds 5.000 dollar.