Houthalenaar krijgt 18 maanden cel nadat hij Kempenaar 188 meter door open raam met wagen meesleurt Birger Vandael

17 januari 2020

11u53 0 Houthalen-Helchteren Eventjes stoom aflaten op Extrema Outdoor, dat had een Zandhovenaar (29) in 2008 in gedachten. Met zijn broer en twee vrienden trok hij naar het Limburgse festival, maar een feest werd het niet. Een 30-jarige man uit Houthalen-Helchteren raakte immers oververhit en reed vooruit en achteruit in op de vriendengroep. De Kempenaar werd 188 meter door het open raam meegesleurd. De beklaagde krijgt een celstraf van 18 maanden en een boete van 800 euro.

De feiten speelden zich af op 20 mei 2018. “Mijn cliënten stonden die zondag te wachten op het begin van het festival. Ze waren met het openbaar vervoer gekomen en waren in geen geval onder invloed van alcohol”, vertelde advocaat De Smet van de burgerlijke partijen tijdens de behandeling. “Plots kwam de beklaagde uit de verte aangereden met zijn wagen en dat gebeurde aan volle snelheid. Hij maakte veel kabaal en wilde duidelijk indruk maken.”

Op dat moment kwam er vanuit de vriendengroep de opmerking ‘Doe eens kalm!’. Volgens de beklaagde werd hij racistisch bejegend, maar daarvoor is geen enkel bewijs. Feit is dat hij daarop besloot om in zijn wagen te stappen en zich levensgevaarlijk te gedragen. “Hij had maar één intentie en dat was ‘amok maken’. Nochtans hebben de vrienden geen enkele intentie getoond om een handgemeen te doen ontstaan”, zei De Smet.

Tegen een boompje

Met zijn Peugeot reed de Houthalenaar opzettelijk tweemaal achterwaarts in op de vriendengroep. Een eerste maal konden zij net op tijd wegspringen. Zijn tweede poging werd gestaakt doordat hij tegen een boompje reed. De man uit Zandhoven stapte op het voertuig en wilde de bestuurder door het open raam duidelijk maken dat dit gedrag niet kon. Hij werd vervolgens meegesleurd en de bestuurder gaf plankgas. “Toen de kilometerteller richting 50 kilometer per uur ging, durfde hij niet meer loslaten. Dat lukte pas 188 meter verder toen de wagen tot stilstand moest komen”, aldus De Smet. De beklaagde reed vervolgens aan hoge snelheid weg. Hij liet zijn voertuig later met een lekke band achter in het centrum van Houthalen. De Peugeot is nu verbeurdverklaard.

Door de feiten liep de twintiger heel wat schade op. Zo had hij schaafwonden over het hele lichaam, was hij één week werkonbekwaam en raakten ook zijn kledij, schoeisel en gsm beschadigd. Zijn advocaat bracht attesten binnen die aantoonden dat hij esthetische schade had opgelopen, wat nefast is voor zijn werk. Hij krijgt een schadevergoeding van 2.481,02 euro.

De verdediging van het slachtoffer vroeg en kreeg de vrijspraak voor ‘poging doodslag’. Het is niet bewezen dat hij werkelijk handelde met als doel de vriendengroep te doden. “Hij had gewoon kunnen wegrijden en de plaats rustig kunnen verlaten”, concludeert de rechtbank in het vonnis. Dat had hem in elk geval 18 maanden cel kunnen besparen.