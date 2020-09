Houthalenaar (43) die “struikelend in woning belandde” wordt veroordeeld voor diefstal Birger Vandael

09 september 2020

10u50 0

“Ik was over de draad van de omheining gestruikeld en ben zo op één of andere manier in deze woning terecht gekomen", vertelde een 43-jarige Houthalenaar op 15 juli tegen een vrouw die hem betrapte in haar huis. De vrouw is haar veiligheidsgevoel helemaal kwijt, kijkt een hele dag achterom en is duidelijk getraumatiseerd na de gebeurtenissen. De rechtbank gaat dan ook niet mee in het totaal ongeloofwaardig verhaal van de veertiger en veroordeelt hem tot een celstraf van 18 maanden en een boete van 800 euro