Houthalenaar (42) probeert gestolen werkmateriaal te verkopen aan zoon slachtoffers BVDH

24 juli 2019

10u39 0 Houthalen-Helchteren Een man uit Houthalen-Oost (42) wordt berecht voor een rist diefstallen, waaronder zes zware. Hij brak in in wagens, in tuinhuizen en overviel handelszaken. Beklaagde probeerde gestolen werkmateriaal zelfs te verkopen aan de zoon van de mensen bij wie hij had ingebroken. Hij kreeg al acht correctionele veroordelingen en nu riskeert de man vier jaar cel.

In de nacht van 8 op 9 december 2017 ging beklaagde aan de haal met flesjes Jupiler en Duvel en twee slijpschijven uit een tuinhuis. Later die dag was hij te vinden in café Meulenberg, waar hij toevallig een gesprek aanknoopte met de zoon van de slachtoffers. Die legde de link tussen het verhaal van de man en wat zijn ouders eerder die dag overkwam. Aangezien beklaagde vaste klant was van het café in kwestie, kon hij gemakkelijk geïdentificeerd worden. De zoon confronteerde beklaagde met zijn daden, maar de dief ontkende alles.

Beklaagde overviel ook een bakkerij. Hij stond aan de passagiersdeur van een bestelwagen en deed alsof hij een vuurwapen bij zich had. Toen het slachtoffer zich verzette, haalde beklaagde een mes boven en stak hij de man in zijn hand. Vervolgens sloeg hij op de vlucht, maar het slachtoffer en twee getuigen konden hem ondanks zijn sjaal duidelijk beschrijven.

Talent voor excuses

Beklaagde werd in januari 2018 al aangehouden en dat gebeurde opnieuw in augustus. De Houthalenaar hield zich niet aan zijn voorwaarden en bleef drank en drugs gebruiken. “Hij heeft één groot talent: met uiteenlopende smoesjes kan hij zich uit de meest benarde situaties praten”, klonk het in de rechtbank. Met reeds acht correctionele veroordelingen op zijn palmares, waarvan zes voor zware diefstallen, heeft hij volgens het Openbaar Ministerie al zijn kansen opgebruikt. Er werd dan ook een celstraf van vier jaar gevorderd. De zaak wordt volgende week woensdag verder gezet.