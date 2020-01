Houthalenaar (39) riskeert 18 maanden voor neersteken van eigen broer: “Was het zakmesje groter, dan was uw broer dood geweest” Birger Vandael

08 januari 2020

10u54 0 Houthalen-Helchteren Op 24 mei 2017 draaide een ruzie tussen twee broers in de Houthalense wijk Meulenberg uit in een steekpartij. De oudste (44) kreeg tien messteken in de borst, arm en been en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. “Toen ik hem naar een bijl zag grijpen, ging het licht bij mij uit”, verklaarde de jongere broer (39). Hij riskeert een celstraf van achttien maanden met volledig uitstel.

De ruzie tussen de twee betrof een huwelijkskwestie van hun zus. Het duo was het oneens over haar mogelijke trouw. Een dag eerder ontstond de ruzie en werden er bedreigingen langs twee kanten geuit. “Als je gaat trouwen met die man, ga ik jullie allebei vermoorden”, klonk het onder meer. Later die avond werden dit soort uitspraken telefonisch verdergezet. Een dag later omstreeks 22.15 uur liep het helemaal mis ter hoogte van de Hazelarenstraat.

“Bijl om takken af te kappen”

De jongere broer kwam zijn oudere broer tegen in zijn wagen en de ruzie escaleerde al snel. “De dertiger haalde zijn zakmes boven en stak zijn oudere broer onder meer in de borst. Die begon zich te verweren met oppervlakkige snijwonden bij de dader als resultaat”, vertelde de procureur. De beklaagde beweerde dat zijn oudere broer ook naar een bijl greep, waardoor hij helemaal doorsloeg. Achteraf werd bewezen dat er wel degelijk een bijl in de wagen van de man lag, al blijft het onduidelijk of er ook effectief naar werd gegrepen. De verklaring dat de bijl diende om een dag later takken mee af te kappen en nog ingepakt was, werd in elk geval afgedaan als ongeloofwaardig.

De politie kwam ter plaatse en arresteerde de jongere broer. Hij werd vervolgens voor de onderzoeksrechter geleid en zat een tijdje in de gevangenis. Naar eigen zeggen wist hij niet meer precies wat er was gebeurd. Het waren zijn moeder en zus die hem van zijn broer hadden weggetrokken, de buurman sprong inmiddels bij om het slachtoffer te helpen.

De oudere broer, die woonachtig is in Maasmechelen, liep tien steekwonden op, waarvan drie in de borststreek. “Gelukkig ging het maar om een klein zakmesje, want indien het mes groter was geweest, had uw broer dood kunnen zijn”, vertelde de procureur. De verwondingen in de ledematen bleven oppervlakkig. De tenlastelegging ‘poging doodslag’ werd herleid naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen’.

Typisch

“Dit is een typische zaak van escalatie in een traditioneel milieu rond een traditionele zaak. Beide broers hadden hun aandeel in de discussie, wat niet wil zeggen dat het gebruik van een mes in de borststreek nodig is”, aldus de procureur. Hij vroeg naast de celstraf van achttien maanden ook een geldboete van 600 euro. Mits de nodige begeleiding voor de beklaagde kan hij leven met uitstel.

De advocaat van de jongste broer benadrukte dat zijn cliënt maar één keer in aanraking is gekomen met het gerecht, zijn spijt betuigd heeft en er een verzoening kwam met zijn broer. Zelf vertelde de beklaagde dat hij al jaren in begeleiding is voor schizofrenie en dat hij spijt heeft van wat er is gebeurd. Het vonnis volgt op 5 februari.